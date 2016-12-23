Генеральный директор «Уфы»: «Лунев станет игроком сборной России»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал переход вратаря уфимцев Андрея Лунева в петербургский «Зенит».

«Политика клуба такова, что мы спокойно расстаемся и приобретаем, мы считаем это не критическими моментами. Было желание у «Зенита» и у «Краснодара» по Луневу. Выбор игрока пал на «Зенит». Поэтому мы только благодарим Андрея за то, что он помогал нашему клубу, прогрессировал, желаем ему всего самого хорошего. Мне кажется, в дальнейшем это игрок сборной России», — сказал Газизов.

Напомним, сумма перехода 25-летнего голкипера оценивается в 3,5 миллиона евро.