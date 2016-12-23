Оуэн верит в чемпионство «Ливерпуля»

Обладатель «Золотого мяча-2001» Майкл Оуэн дал личный прогноз на тему распределения мест в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона.

«Думаю, в этом сезоне лигу выиграет команда с Северо-Запада. Это будет «Манчестер Юнайтед», «Сити» либо «Ливерпуль». Если надо назвать одну команду, то я бы выбрал «Ливерпуль». Они сейчас играют в хороший футбол и не участвуют в еврокубках», — цитирует Оуэна SportLobster.

Оуэн является воспитанником академии «Ливерпуля» и выступал за взрослую команду клуба в период с 1996 по 2004 год.