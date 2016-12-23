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Оуэн верит в чемпионство «Ливерпуля»

23 декабря 2016, 23:18
4

Обладатель «Золотого мяча-2001» Майкл Оуэн дал личный прогноз на тему распределения мест в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона.

«Думаю, в этом сезоне лигу выиграет команда с Северо-Запада. Это будет «Манчестер Юнайтед», «Сити» либо «Ливерпуль». Если надо назвать одну команду, то я бы выбрал «Ливерпуль». Они сейчас играют в хороший футбол и не участвуют в еврокубках», — цитирует Оуэна SportLobster.

Оуэн является воспитанником академии «Ливерпуля» и выступал за взрослую команду клуба в период с 1996 по 2004 год.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Оуэн Майкл
Комментарии (4)
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88serega88
1482528374
я хоть и фан МЮ но Ливер достоин!!! пора
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Chelsea 1997
1482529637
Уважаю его мнение пусть победит сильнейший)
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GenghisKhan
1482573261
На Моуриньо обиделся по ходу Майкл...)))
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K1slo
1482637267
Manchester City champion
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