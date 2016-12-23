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  • Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал этот «Спартак» и подготовил к чемпионату»

Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал этот «Спартак» и подготовил к чемпионату»

23 декабря 2016, 13:06
18

Российский специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что в успехах «Спартака» есть большая заслуга бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. По его словам, именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к нынешнему сезону.

«В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство «Спартака», – заявил Газзаев.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (18)
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oyabun
1482488114
Сколько можно мусолить вопрос кто создал теперишний Спартак? Достаточно посмотреть как играл Спартак при Аленичеве и как играет при Каррере и ответ очевиден. ЭТА команда - Карреры!
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momwig_
1482490199
Газзаев всегда в эту дудку дудел - наши тренеры самые лучшие и замечательные. Аленичев создал, а Каррера вышел погулять, глядь - багаж Аленя валяется. Взял багаж и таскается с ним теперь. В одном и том же разговоре - "наш футбол деградирует" и "у нас куча прекрасных тренеров". Квасной патриотизм глаза застит. Ну и у него-то был свой момент, когда он "на багаже Жорже" кой-чего выиграл (ведь и так могли сказать). А может, он сам так думает? Взял настроенную игру, но вялую команду, наскипидарил и - вуаля. Но тут так не получится. Команда играет по-другому. Просто - по-другому. Может, без какого-то ажура пока местами, который можно бы было ждать от Аленя и Титова... ждать было можно, но ведь так и не дождались. Но в целом - несомненно на порядок лучше, класснее.
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Lesha VV
1482491528
Алейничев - это истинный Спартаковец и самый титулованный русский футболист времён после развала Союза . Ему нужно было дать ещё время !!!
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Asbjorn
1482495464
При аленичеве второй тайм приваливали часто,этот Спартак целиком и полностью построен каррерой
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forward33
1482496727
Луиш и Ананидзе нормально заиграли при Каррери. Первые туры возможно, на багаже Аленичева, но дальше итальянец сам вытащил "Спартак". Моур тоже сам собирал Челси, а потом с ним провалился. Сейчас Конте с тем же составом уверенно лидирует, здесь есть заслуга Моура?
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APchelov
1482497788
Бред! При чём тут Алень??? Просто есть люди, которые и из говна могут сделать конфетку. А есть такие, что из первосортного материала ничего путного не сумеют создать. Аленичев просто слабоват
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iuda
1482498016
Алень мог только обделать Старкова
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subbotaspartak
1482501148
К всеобщей радости Вспомним братьев Старостиных... Симоняна, Романцева, Бескова... Лишь бы спросить было не с кого.
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vladimir-7
1482502230
Согласен с Газзаевым по поводу заслуг Аленичева, но чемпионом Спартак может стать, если ему разрешат Зенит, ЦСКА, Краснодар, Терек, Ростов и Амкар.
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alp
1482526414
согласен с псом. Хотя, карера мне нравица хотябы тем, что не отделяет себя от команды, как волера.. весной посмотрим, что за тренер этот мясной итальяшка. в целом, я не против, если спам займет за нами 2-е место
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