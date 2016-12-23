Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал этот «Спартак» и подготовил к чемпионату»

Российский специалист Валерий Газзаев выразил мнение, что в успехах «Спартака» есть большая заслуга бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. По его словам, именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к нынешнему сезону.

«В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство «Спартака», – заявил Газзаев.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.