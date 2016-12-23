Газзаев: «Футбол России находится в состоянии застоя»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев признал, что футбол России находится в состоянии застоя. Стоит отметить, что 2016-й год национальная команда завершила в рейтинге ФИФА на рекордно низком 56-м месте.

«Надо признать: сегодня и сборная, и весь футбол России находятся в состоянии застоя. Вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом, завел нас, к сожалению, в тупик. А что такое тупик? Это когда вроде бы все есть – а на самом деле ничего нет.

Поэтому без структурных реформ, кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись. Именно об этом я говорил, выступая на пленарном заседании в Государственной думе в декабре», – заявил Газзаев.

Напомним, что Газзаев был назначен заместителем главы Комитета по физкультуре и спорту Госдумы последнего созыва.