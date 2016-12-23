Гаджиев заявил, что «Амкар» может отказаться от сборов в Турции

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб готов отказаться от сборов в Турции в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова. По словам специалиста, пермяки будут ждать решения правительства России по этому вопросу.

«У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим. Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дешево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов», – сказал Гаджиев.