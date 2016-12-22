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    Экс-защитник «Арсенала» заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством

    Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством. Напомним, 33-летний игрок, последним клубом которого был «Сандерленд», прошедшей весной на год был отстранен от футбольной деятельности из-за долгов перед собственным агентом.

    «Это плохое время и худший этап в моей карьере. Постоянно случается так, что мне просто не хочется вставать с кровати. Однажды я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Моя семья помогает мне справляться с трудностями», – сказал Эбуэ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.12.2016 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 23 декабря 2016, 05:12

      сам такого агента же выбрал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 декабря 2016, 23:33

      Не только у нас на откатах поставлено.
      Бред какой-то, когда агент зарабатывает больше игрока и вгоняет его в долги(((

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