Уткин: «Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов»

Телекомментатор Василий Уткин дал свою оценку тренерскому успеху Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту очень помог в его деятельности бывший спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Бердыев – не провинциал. Он очень образованный и интеллигентный человек. Его особенность – он интроверт. Это человек, которого Непомнящий рекомендовал на свое место на пост главного тренера Камеруна. Это было 25 лет назад. А успехов он начал достигать сравнительно недавно.

Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, он был спортивным директором «Рубина», который был осужден за убийство и отсидел. Сайманов – гений общения, переговоров. Это то, чего не хватало Бердыеву», – заявил Уткин.