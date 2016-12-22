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Уткин: «Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов»

22 декабря 2016, 14:48
7

Телекомментатор Василий Уткин дал свою оценку тренерскому успеху Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту очень помог в его деятельности бывший спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Бердыев – не провинциал. Он очень образованный и интеллигентный человек. Его особенность – он интроверт. Это человек, которого Непомнящий рекомендовал на свое место на пост главного тренера Камеруна. Это было 25 лет назад. А успехов он начал достигать сравнительно недавно.

Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, он был спортивным директором «Рубина», который был осужден за убийство и отсидел. Сайманов – гений общения, переговоров. Это то, чего не хватало Бердыеву», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Бердыев Курбан Уткин Василий
Комментарии (7)
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Тим2015
1482408276
Кря - кря
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zico2205
1482408903
Вася ,брось курить эту травку...Сам то хоть понял,что сказал??? Или сон приснился??? Ну да ладно,дело в другом- вся страна видит и знает,что Бердыев- единственный гениальный тренер в России, но сборную страны почему то тренируют совсем другие...
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yorgenbarenz
1482409294
Теперь понятно.Это Сайманов гениально уговорил Барсу проиграть Рубину.
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Borz1
1482410393
опять этот коз-л появился
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vgarakh
1482411979
Уткин потихоньку с ума сходит, не знает уже , что придумать, какую небылицу.
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Вомбат
1482440234
"Утка от Сенсацина, тьфу ты... сенсация от Уткина! Срочно в номер! Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, который был осужден за убийство! На первую полосу!" Вася, а ведь было время, когда я тебя заочно уважал...
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castromen
1482465943
Ну да,ну да Вася. Если Сайманов половина успеха у Бикеича,то Гинер 100% успеха у Слуцкого,Питер 100% у Зенита,а Федун 10% у СМ. Об остальных даже думать неохота. Эх Вася,не крякал бы ты по пустому про реальные дела в российском футболе.
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