Главный тренер «Интера»: «Мы играли как команда с душой, добились очень важной победы над «Лацио»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился эмоциями от матча 18-го тура Серии А против «Лацио» (3:0). По словам специалиста, для его команды результат в этом матче был важнее качества игры.

«Сегодня результат был важнее нашей игры, хотя чем лучше вы играете, тем лучше должен быть результат. Мы играли как команда с душой, добились очень важной победы. Нам немного повезло в начале матча, но одного везения бы не хватило для победы. У нас отличный вратарь, мы ждем от него подобных сэйвов», – сказал Пиоли.

После 18-ти туров «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.