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Уход Слуцкого из ЦСКА поверг в шок Орещука

20 декабря 2016, 21:20
4

Бывший спортивный директор «Динамо» и известный футбольный агент Роман Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал уход из ЦСКА Леонида Слуцкого и назначение на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Уход Слуцкого из ЦСКА и назначение Гончаренко? Эта ситуация повергла меня в шок. Я, если честно, надеялся, что Слуцкий доработает до конца сезона. Но раз он так решил отдохнуть, все-таки семь лет был у руля команды, многого достиг вместе с ЦСКА. Внутри, видно, он понимал, что уже большего, наверно, не даст команде. Поэтому нужна свежая кровь, и решил уйти. Хотя, приемника своего он готовил, я так понял, уже давно.

– Как вы это поняли?

– Изначально, когда Гончаренко приходил в ЦСКА – все об этом говорили. Потом, когда всплыл пункт в контракте Гончаренко, что он в любой момент может уйти в ЦСКА – не просто так же этот пункт прописывали.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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Андреич
1482261216
прИемник гнать корректоров в шею
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cska-62
1482284762
Ну, сколько можно этот бред писать про то, что Слуцкий якобы готовил Гончаренко? Чему может научить чучело с вечным и хроническим позором в Европе, для которого "Бавария" - космос, того, кто с провинциальной белорусской командой обыгрывал этот самый "космос" в Лиге Чемпионов со счётом 3:1? И обыгрывать по игре, а не случайно, и тогда, когда "Бавария" была мотивированной!
У Гончаренко все команды были играющими в ФУТБОЛ. Ни в каких скандалах с "договорняками" Гончаренко не замешан, потому и трудно ему в нашем мерзком футбольном хозяйстве. И именно поэтому он впервые возглавил клуб с составом, который может на что-то серьёзное расчитывать!
Почему в 2009 году Мистер Оффшор выбрал Слуцкого, объяснить можно, но вот почему он его держал семь лет в убыток самому себе, мы узнаем только тогда, когда станет известно, кто же такой этот Мистер Оффшор?! Лишь бы без последствий для ЦСКА... Болельщики и футболисты не виноваты в том, что мы живём в такой удивительной стране, где владелец одного из ведущих футбольных клубов неизвестен!!!
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Аид666
1482287774
обычное дело..
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Dobroe Teplo za CSKA
1482415782
да изначально все было понятно
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