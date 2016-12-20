Уход Слуцкого из ЦСКА поверг в шок Орещука

Бывший спортивный директор «Динамо» и известный футбольный агент Роман Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал уход из ЦСКА Леонида Слуцкого и назначение на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Уход Слуцкого из ЦСКА и назначение Гончаренко? Эта ситуация повергла меня в шок. Я, если честно, надеялся, что Слуцкий доработает до конца сезона. Но раз он так решил отдохнуть, все-таки семь лет был у руля команды, многого достиг вместе с ЦСКА. Внутри, видно, он понимал, что уже большего, наверно, не даст команде. Поэтому нужна свежая кровь, и решил уйти. Хотя, приемника своего он готовил, я так понял, уже давно.

– Как вы это поняли?

– Изначально, когда Гончаренко приходил в ЦСКА – все об этом говорили. Потом, когда всплыл пункт в контракте Гончаренко, что он в любой момент может уйти в ЦСКА – не просто так же этот пункт прописывали.