Уход Слуцкого из ЦСКА поверг в шок Орещука

Бывший спортивный директор «Динамо» и известный футбольный агент Роман Орещук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал уход из ЦСКА Леонида Слуцкого и назначение на пост главного тренера команды Виктора Гончаренко.
– Уход Слуцкого из ЦСКА и назначение Гончаренко? Эта ситуация повергла меня в шок. Я, если честно, надеялся, что Слуцкий доработает до конца сезона. Но раз он так решил отдохнуть, все-таки семь лет был у руля команды, многого достиг вместе с ЦСКА. Внутри, видно, он понимал, что уже большего, наверно, не даст команде. Поэтому нужна свежая кровь, и решил уйти. Хотя, приемника своего он готовил, я так понял, уже давно.
– Как вы это поняли?
– Изначально, когда Гончаренко приходил в ЦСКА – все об этом говорили. Потом, когда всплыл пункт в контракте Гончаренко, что он в любой момент может уйти в ЦСКА – не просто так же этот пункт прописывали.
У Гончаренко все команды были играющими в ФУТБОЛ. Ни в каких скандалах с "договорняками" Гончаренко не замешан, потому и трудно ему в нашем мерзком футбольном хозяйстве. И именно поэтому он впервые возглавил клуб с составом, который может на что-то серьёзное расчитывать!
Почему в 2009 году Мистер Оффшор выбрал Слуцкого, объяснить можно, но вот почему он его держал семь лет в убыток самому себе, мы узнаем только тогда, когда станет известно, кто же такой этот Мистер Оффшор?! Лишь бы без последствий для ЦСКА... Болельщики и футболисты не виноваты в том, что мы живём в такой удивительной стране, где владелец одного из ведущих футбольных клубов неизвестен!!!