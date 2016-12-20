Агент: «Широков скучает по футболу и может вернуться»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может возобновить свою спортивную карьеру. На данный момент он является председателем Общероссийского профессионального союза футболистов.

«Может ли Широков в ближайшее время вернуться в футбол? Конечно. Я этого не исключаю.

Его текущая деятельность? Если бы ему не нравилось, он бы там не работал. Широков такой человек ─ он никогда не делал бы то, что ему не по душе. Тем не менее, он скучает по игре.

Пока не могу ничего комментировать, есть ли предварительные разговоры с клубами», – заявил агент Широкова Арсен Минасов.