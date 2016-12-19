Туре может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что может обсудить продление контракта с хавбеком Яя Туре. Действующее соглашение ивуарийца рассчитано до лета следующего года. Напомним, что в начале сезона между 33-летним футболистом и наставником были разногласия, по причине которых Туре не выходил на поле.

«Я знаю, что его контракт заканчивается в следующем году. У нас есть время для его обсуждения. Что меня поразило больше всего, так это качество его игры. Он словно мальчишка, играет великолепно. Туре всегда рядом, когда у «Манчестер Сити» беда. Он – личность, исключительный игрок», – сказал Гвардиола.