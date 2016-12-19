«Эвертон» и «Ливерпуль» выявят сильнейшего в дерби

В понедельник, 19 декабря, матчем «Эвертона» и «Ливерпуля» завершится программа 17-го тура Премьер-лиги. Независимо от турнирного положения команд, ливерпульское дерби является одним из самых ярких в Англии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль». Начало в 23:00, не пропустите!