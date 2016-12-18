Бывший защитник «Милана» Алекс завершил карьеру

Бывший защитник сборной Бразилии Алекс объявил о завершении карьеры. Напомним, что последним клубом 34-летнего футболиста был «Милан», который он покинул весной этого года.

«Принял решение завершить карьеру после того, как поговорил с семьей. В последнее время я не мог выступать из-за травмы колена. Мне необходима операция, на восстановление после которой ушло бы до девяти месяцев», – цитирует игрока Lance.

За свою карьеру Алекс успел также поиграть в таких клубах, как «Сантос», «Челси», ПСВ и «ПСЖ». На его счету 18 матчей за сборную Бразилии.