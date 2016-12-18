Васильев: «Траоре в «Монако» зимой не вернется»

Генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заявил, что нападающий Ласина Траоре, на правах аренды выступающий за ЦСКА, не вернется в команду зимой. Напомним, ранее сообщалось, что ивуариец покинет армейцев и перейдет в один из европейских клубов.

«Договор аренды Траоре не предусматривает досрочного расторжения. Возвращение в «Монако» сейчас невозможно, так как команда полностью укомплектована и на сегодняшний день располагает лучшим нападением в Европе. Вместе с тем, в связи с тем, что ЦСКА более не участвует в еврокубках, «Монако» заинтересован в рамках зимнего трансферного окна в поиске варианта, отвечающего интересам «Монако», игрока и ЦСКА», – сказал Васильев.