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  • Селюк: «Барселона» интересуется Фернандесом? Даже комментировать это не хочу»

Селюк: «Барселона» интересуется Фернандесом? Даже комментировать это не хочу»

15 декабря 2016, 16:31
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически отнесся к сообщению о возможном переходе в «Барселону» защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Испанские СМИ утверждают, что натурализованный бразилец армейцев входит в расширенный список потенциальных новичков каталонцев.

«Если бы я был главным тренером «Барселоны», я бы обязательно сказал, интересует ли клуб Марио Фернандес или нет. Я заметил такую вещь – на Украине говорят, что Дарио Срна уже согласовывает контракт с «Барселоной», а в России – про Фернандеса. И все уже подписывают контракты, даже комментировать это не хочу», – заявил Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Kulimen
1481809886
Это ж вам не Траоре, вот его легко в любой европейский клуб Селюк пристроит.
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GaDzHiAkimov
1481812057
не уровень
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luke-c1
1481815372
Тоже самое он про Зинченко говорил
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RedGreenHooligan
1481816536
И не комментируй, а то еще и Фернандесу подосрешь, как и Туре
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Sylpheed
1481871969
Я даже не знаю, кто меня больше бесит, Траоре ли этот урод
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