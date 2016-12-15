Селюк: «Барселона» интересуется Фернандесом? Даже комментировать это не хочу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически отнесся к сообщению о возможном переходе в «Барселону» защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Испанские СМИ утверждают, что натурализованный бразилец армейцев входит в расширенный список потенциальных новичков каталонцев.

«Если бы я был главным тренером «Барселоны», я бы обязательно сказал, интересует ли клуб Марио Фернандес или нет. Я заметил такую вещь – на Украине говорят, что Дарио Срна уже согласовывает контракт с «Барселоной», а в России – про Фернандеса. И все уже подписывают контракты, даже комментировать это не хочу», – заявил Селюк.