Моуринью: «35-летний парень забивает и является лидером команды – удивительно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), добытой благодаря позднему голу Златана Ибраггимовича.

«Он показал феноменальную игру. 35-летний парень забивает и является лидером команды – удивительно.

Я теперь спокоен во время игры. Сижу на скамейке, стараясь не привлекать внимания. Я доволен победой, и если бы даже мы не выиграли, я бы все равно был доволен выступлением.

Мы играли очень, очень хорошо. Большая эволюция. Иногда люди забывают про хорошую игру и сосредотачиваются на результатах. Мы по-прежнему шестые, так что нужны очки», – сказал Моуринью.