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Гончаренко: «Мы со Слуцким единомышленники»

15 декабря 2016, 00:00
12

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что его взгляды на футбол совпадают с воззрениями Леонида Слуцкого, которого он сменил на этом посту.

«В команде устоявшийся коллектив, который долго проработал с одним тренером. Семь лет Леонида Викторовича в ЦСКА – это уникальный случай. Дольше на одном месте в теперешнем футболе держится, кажется, только Венгер. Игроки ко многому приучены и привыкли. А посмотреть со стороны – это значит кому-то поменять позиции, возможно, поправить игровую схему. Может быть, зная, как работал коллега, внести некоторые изменения в тренировочный процесс, скорректировать требования в атаке и обороне.

С тех пор как нас познакомил Юра Жевнов, прошло много лет. У нас во многом совпадают взгляды на разные футбольные процессы: от построения обороны или атаки до развития футбола в России вообще. Разумеется, бывают и споры. Но в целом мы единомышленники. У нас нет расхождений, например, в представлениях, что делать команде, когда мяч между линиями, как использовать каждого футболиста с учетом его сильных или слабых качеств в угоду результату. А еще важно, что мы не способны друг друга подвести. Скажем, когда поступило предложение от «Уфы», сразу позвонил Леониду Викторовичу и начал с того, что как-то неуютно себя чувствую. Он меня по-простецки прервал и снял напряжение: мне не важно, как ты себя чувствуешь, главное, что хорошо себя чувствую я», – сказал Гончаренко.

Напомним, Гончаренко работал помощником в штабе Слуцкого в прошлом сезоне, после чего возглавил «Уфу».

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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filosof sparty
1481751510
То есть, как сказал тут один постоялец, Вы и дальше будете своим футболом зеков в камере пытать!?)))
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арейская
1481753657
Странное какое-то успокоение, ему не важно как чувствует себя его друг-единомышленник, главное при этом как себя чувствует он, а он в это время чувствует себя хорошо...
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TYSON95
1481755091
далеко не пойдет
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Nesterenko
1481755258
Если ты намекаешь на то, что в ЦСКА будет играть тот же состав еще 5-7 лет, то намек понятен.
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simoron81
1481769783
посмотрим что будет
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Dellleone
1481770855
Состав бы обновить не мешало в первую очередь в защите !
Ответить
pegas1276
1481772422
место в тройке, вот оценка гончаренко )))
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Александр ЗА
1481781527
Да
Ответить
RobertSurcouf
1481782588
Почему написано ГОнчаренко?Он же ГАнчаренко!
Ответить
Boniel+
1481807783
Виктор Михайлович!Вы можете дружить со Слуцким сколько угодно и пить водку и ходить в баню,но что касается футбола и построения игры команде,то лучше держаться от Слуцкого подальше.Его трусливую натуру мы наблюдали долгих семь лет. Ради Бога решайте всё сами.И может быть команда заиграет!!!
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