Персонал и футболисты «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда по Томской области. Причиной для обращения послужили известные проблемы с задолженностями по зарплате. Всего поступило четыре обращения.

«Мы проводим проверку. У нас поступили обращения граждан. Издано распоряжение, направлен запрос работодателю по предоставлению документов. Постараемся завершить проверку до наступления нового года.

Речь идет о задолженности по заработной плате. В заявлении вопрос ставился о задолженности с июля», – рассказал врио заместителя главы организации Рашада Мамедова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что футболисты «Томи» с 1 января 2017 года станут свободными агентами.