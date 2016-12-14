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Гвардиола понимает, что может быть уволен

14 декабря 2016, 06:07
10

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть уволен в ближайшее время, если его команда будет продолжать неудачное выступление в сезоне.

«Футбол не является долгосрочным проектом. Если у тебя не получается побеждать с первого матча, то могут возникнуть серьезные проблемы. Организация процессов в футбольном клубе требует большого количества времени, но тренер должен побеждать здесь и сейчас, иначе тебе быстро найдут замену.

Я еще никогда не был уволен и впервые сталкиваюсь с проблемой, что так долго не побеждаю. Уверен, что уже в следующем сезоне ситуация будет лучше, спустя два года – еще лучше, но перед приходом в «Сити» я знал, что мне нужно будет побеждать сразу же. Я знаю, руководство клуба мне доверяет, но реальность такова, что нужны победы. И позиция клуба всегда зависит от результатов.

Могу назвать эту ситуацию неприятной, но в любой сфере деятельности, если что-то работает не так, нужно искать решение этого», – приводит слова тренера FourFourTwo.

Стоит отметить, что в двух последних матчах «Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:3) и «Лестеру» (2:4).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Аристократ Олжик
1481690173
Не тот клуб выбрал, чтобы продолжить разносить по миру свою тики таку . . . В сити всегда играли ради денег, и ради денег всегда и будут играть . . . Футбол у них всегда будет на втором месте
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Garrincha58
1481694661
по сути у него кроме Барсы нигде и не получилось да и в Барсе он выиграл за счет троицы Месси Хави и Иньесты
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dzhanavar
1481697973
После того,как его"сделали"итальянцы,он заговорил об уходе... До сих пор,он тренировал команды,которым и тренер то не нужен...
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ЖОРРО
1481698012
Вот что значит АПЛ и не самый крутой состав)))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1481700612
Пеп превратился в памятник и стоит рядом с монументами Жозе и Луи.
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овертайм
1481700659
сливают физрука... вот его истинный уровень, а тренировать барсу и баварию и карпин бы смог или бышовец)
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zatonn
1481702950
Хорошо, что Бавария не предоставила ему 100% полномочий в трансферной политике клуба! А ведь он этого и добивался! Гнать испанского агента обратно на Пиренеи. Пусть там тики-таку продвигает!
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