Гвардиола понимает, что может быть уволен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может быть уволен в ближайшее время, если его команда будет продолжать неудачное выступление в сезоне.

«Футбол не является долгосрочным проектом. Если у тебя не получается побеждать с первого матча, то могут возникнуть серьезные проблемы. Организация процессов в футбольном клубе требует большого количества времени, но тренер должен побеждать здесь и сейчас, иначе тебе быстро найдут замену.

Я еще никогда не был уволен и впервые сталкиваюсь с проблемой, что так долго не побеждаю. Уверен, что уже в следующем сезоне ситуация будет лучше, спустя два года – еще лучше, но перед приходом в «Сити» я знал, что мне нужно будет побеждать сразу же. Я знаю, руководство клуба мне доверяет, но реальность такова, что нужны победы. И позиция клуба всегда зависит от результатов.

Могу назвать эту ситуацию неприятной, но в любой сфере деятельности, если что-то работает не так, нужно искать решение этого», – приводит слова тренера FourFourTwo.

Стоит отметить, что в двух последних матчах «Манчестер Сити» уступил «Челси» (1:3) и «Лестеру» (2:4).