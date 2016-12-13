Каррера: «Зенит» стоит на ступени выше всех остальных команд РФПЛ»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на данный момент «Зенит» является сильнейшим российским клубом, опережая на голову своих оппонентов. Также специалист выделил хавбека питерцев Акселя Витселя, нападающего Федора Смолова из «Краснодара» и форварда «Ростова» Сердара Азмуна. После 17-ти туров «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая сине-бело-голубых на пять очков.

«Зенит» – жесткая и опытная команда, она на находится на ступени выше всех остальных команд РФПЛ. Следом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». В данный момент футбол в России развивается накануне чемпионата мира-2018.

Среди игроков хочу отметить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Он очень силен. Мне очень импонирует Федор Смолов из «Краснодара». Из «Ростова» – Сердар Азмун, он быстрый и техничный», – сказал Каррера.