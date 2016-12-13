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  • Каррера: «Зенит» стоит на ступени выше всех остальных команд РФПЛ»

Каррера: «Зенит» стоит на ступени выше всех остальных команд РФПЛ»

13 декабря 2016, 14:59
44

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на данный момент «Зенит» является сильнейшим российским клубом, опережая на голову своих оппонентов. Также специалист выделил хавбека питерцев Акселя Витселя, нападающего Федора Смолова из «Краснодара» и форварда «Ростова» Сердара Азмуна. После 17-ти туров «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая сине-бело-голубых на пять очков.

«Зенит» – жесткая и опытная команда, она на находится на ступени выше всех остальных команд РФПЛ. Следом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». В данный момент футбол в России развивается накануне чемпионата мира-2018.

Среди игроков хочу отметить полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Он очень силен. Мне очень импонирует Федор Смолов из «Краснодара». Из «Ростова» – Сердар Азмун, он быстрый и техничный», – сказал Каррера.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (44)
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Акамутo Хуевато
1481630991
По гнилости Зинит выше всех в России,тут нет сомнений.
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Каратель помойников
1481631656
Знал бы Каррера как бабушки страдают от трансферов зени...
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dimon2602
1481635903
Так в чем проблема, взять зимой пару сильных игроков
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zenitforever2015
1481636211
Максимка , наверно, что то знает.....
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VVM1964
1481638014
ПО СОСТАВУ - ДА , ПО СТОИМОСТИ ИГРОКОВ - ДА , НО ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ПОКА 2 - Е , НАДЕЮСЬ ТАМ И ОСТАНУТСЯ .
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ivanthebest
1481640088
Всё правильно делает... Тем самым отводит от Спартака ненужное лишнее давление в связи с уверенной 1-ой строчкой...
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serppion
1481641315
Почти со всем согласен, кроме как "в данный момент футбол в России развивается накануне чемпионата мира-2018". Обычный, рядовой, посредственный чемпионат, в котором опять заправляют легионеры. Со слов Карреры получается, что он, Каррера, вроде бы прогресс принес. Трепло!
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de bruyne
1481641599
С такими бабками Краснодар и Ростов давно полуфинале лч друг против друга играли бы
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Zeff
1481644180
Всё правильно сказал.
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Наварх
1481660039
Соглашусь с тренером Спартака. Зенит играя на 3 фронта, всего в 5 очках от Спартака, который играет лишь в РФПЛ. Начиная с игры с Оренбургом, было видно, что игроки Зенита подсели физически и почему то это так и продолжалось до перерыва чемпионата... Надо было думать и решать проблемы после игры с Оренбургом, но увы, следствие вылет из кубка и не малая потеря очков... Конечно не хватает Шатова, Смольникова и Данни для ротации. Спартак на ходу, сейчас он более чем свеж, ему пауза в РФПЛ в минус. Фортуна была на стороне Спартака, считай половина игр счёт 1:0, что не красит.
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