Гризманн: «Месси и Роналду — монстры»

После церемонии вручения «Золотого мяча» нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн лестно отозвался об обладателе награды Криштиану Роналду и Лионеле Месси, ставшим вторым. Гризманн занял третье место.

«Я счастлив, что попал в тройку и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я на правильном пути, надо продолжать усердно работать. Месси и Роналду — два монстра, две легенды. Очень горд стоять в одном ряду вместе с ними. Для меня важно продолжать забивать, получать удовольствие и дарить его другим», — сказал вице-чемпион Европы 2016 года в интервью каналу L'Equipe TV.