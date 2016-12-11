Слуцкий: «Назвал школу в Волгограде своим именем, чтобы привлечь к ней внимание»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и спортивное общество ЦСКА открыли футбольную школу в Волгограде, которая будет носить имя российского специалиста. По словам Слуцкого, это сделано для привлечения внимания к школе.

«Я хотел бы, чтобы здесь не было путаницы. В открытии отделения участвует не профессиональный футбольный клуб ЦСКА, а именно общество, в котором состоят, например, наши знаменитые землячки олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко.

Наверное, нескромно называть школу своим именем. Но я понимаю: чтобы привлечь внимание к ней, обеспечить определенный уровень, нужно показать, что я отвечаю за методику, за подбор тренерских кадров, за турниры и организацию процесса. Здесь есть персонализированная ответственность», – сказал Слуцкий.