Гвардиола считает, что в «Манчестер Сити» нет кризиса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о матче 15-го тура АПЛ против «Лестера» (2:4). По мнению специалиста, после четырех пропущенных мячей горожанам было тяжело вернуться в игру.

«Два гола за четыре минуты – это очень сложно. «Лестер» хорошо играл на контратаках и вторым темпом. Защищались тоже отлично. Мы старались играть до конца, но трудно вернуться после такого начала. Знали, что «Лестер» будет использовать длинные передачи. Я не думаю, что нам нужны другие защитники. Просто должны проанализировать ошибки. У нас нет кризиса. Любой тренер нуждается во времени», – сказал испанский тренер.