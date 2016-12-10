Раньери: «Сегодня мы увидели настоящий «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итог матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:2). По словам специалиста, сегодня все увидели настоящий «Лестер».

«Матчи до Рождества очень важны. Не стоит забывать, что мы сейчас боремся за выживание в Премьер-лиге. Сегодня я сказал своей команде, что мне нужны воины, способные показать все, на что они способны. Это был настоящий «Лестер». Быть может, потому что мы плохо играли в последних матчах, но сегодня мы были очень сильны.

Хотелось сделать подарок нашим болельщикам, они всегда нас поддерживают, даже в Португалии, где мы сыграли не лучшим образом. Поэтому сегодня мы должны были побеждать», – сказал Раньери.