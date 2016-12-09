Раньери считает, что матчем с «Манчестер Сити» для «Лестера» начинается ключевой отрезок сезона

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил важность матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» в свете турнирного положения своей команды.

«Сейчас нам важно обо всем поразмыслить. Следующий матч сейчас – самый важный. Нас ждет серия игр, где мы должны набирать очки.

Я ждал подобного периода. Теперь важно отреагировать на неудачи совместным командным усилием. Сейчас я сосредоточен на этом.

Мы должны сконцентрироваться на тех матчах, что ждут нас до Рождества. Нужно набрать очки. Нам нужны очки, мы должны бороться. Эта часть сезона – ключевой момент для нас», – сказал Раньери.

После 14 туров АПЛ действующий чемпион имеет 13 очков, располагается на 16-м месте, а от зоны вылета «Лестер» отделяют два балла.