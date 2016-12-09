Мхитарян: «В «Манчестер Юнайтед» у меня еще все впереди»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после победы над «Зарей» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о своем выступлении за манкунианский клуб, игроком которого он стал этим летом.

– Вы довольны тем, как складывается ваша карьера в «Юнайтед»?

– Я только начал. Могу сказать, что у меня еще все впереди. Буду делать все возможное, чтобы было еще лучше. Всегда приятно работать под таким давлением, потому что именно тогда ты узнаешь какого уровня ты футболист, поэтому всегда нужно быть готовым ко всему.

Очень приятно снова быть в Украине, в Одессе. Приятно видеть столько болельщиков – армян, в том числе.