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  • «Советский спорт»: фанат, с которым поругался Слуцкий после игры с «Тоттенхэмом», оказался спонсором ЦСКА

«Советский спорт»: фанат, с которым поругался Слуцкий после игры с «Тоттенхэмом», оказался спонсором ЦСКА

8 декабря 2016, 22:15
11

Болельщик, с которым вступил в конфликт главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3), является одним из спонсоров москвичей. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, этого человека зовут Миша М., и ему принадлежит компания, являющаяся одним из спонсоров ЦСКА и имевшая отношение к строительству нового стадиона клуба.

Сообщается, что Миша М. адресовал Слуцкому слова «За такую игру должно быть стыдно», что и стало причиной конфликта.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Тоттенхэм Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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mnb 95
1481224742
А вот мне интересно, где здесь автогол?
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bset
1481232010
Миша Маваши? А если по существу, то с каких владельцев компаний называют Мишами? Самый смешной вброс, который я когда-либо видел
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СашкаГуров
1481232057
авыпва пва п вап в
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Cant Stop
1481235081
Правильно сказал! хоть бы он был и слесарем из Саратова!
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Добрый Бобер
1481260543
Миша, спонсируйте "Ростов".
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Alessandro_grande
1481260668
Мда, пара неудач и все! Забыли наверно про титулы, что Слуцкий принёс для ЦСКА
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yorgenbarenz
1481271818
Если бы этот Миша навешал больших х.ёв Слуцкеру за развал ЦСКА ,выраженный в неумении вводить дублёров в основной состав,заплыв по течению,трусость и безволие,то ещё можно было что-то огрызнуться вяло. А Слуцкер ответил на культурную и справедливую критику реакцией типа:Держите меня семеро! Я его сейчас урою!(кормильца своего)
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headdevil
1481296842
Хочется поддержать тренера. Столько нервов человек тратит, пытается общаться со всеми болельщиками на позитиве, несмотря на неудачи. А все равно находятся люди-говно, считающие свой вклад неоценимым и дающим повод оскорблениям.
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