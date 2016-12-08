«Советский спорт»: фанат, с которым поругался Слуцкий после игры с «Тоттенхэмом», оказался спонсором ЦСКА

Болельщик, с которым вступил в конфликт главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3), является одним из спонсоров москвичей. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, этого человека зовут Миша М., и ему принадлежит компания, являющаяся одним из спонсоров ЦСКА и имевшая отношение к строительству нового стадиона клуба.

Сообщается, что Миша М. адресовал Слуцкому слова «За такую игру должно быть стыдно», что и стало причиной конфликта.