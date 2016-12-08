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  • Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Тоттенхэму» и покинул еврокубки

Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Тоттенхэму» и покинул еврокубки

8 декабря 2016, 00:37
34

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев открыл счет на 33-й минуте, через шесть минут равновесие восстановил Деле Алли, в концовке первого тайма тайма Гарри Кейн вывел хозяев вперед, а окончательный результат установил своим автоголом Игорь Акинфеев.

Таким образом, лондонцы вышли в 1/16 Лиги Европы, а ЦСКА завершил свой еврокубковый сезон.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 6-й тур

Тоттенхэм (Англия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзагоев, 33; 1:1 – Алли, 39; 2:1 – Кейн, 45; 3:1 – Акинфеев, 78 (в свои ворота).

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма (Алдервейрелд, 68), Эриксен, Алли, Сон (Н'Куду, 61), Кейн (Онома, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин (Чалов, 46), Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 71), Траоре (Страндберг, 79).

Предупреждения: нет – Щенников, 31; В. Березуцкий, 63.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА
Комментарии (34)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481146753
Игоря жалко стока сейва все бе столку
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firs04
1481146812
от болельщика Зенита- Слуцкий, спасибо за эпоху. Удачи в карьере. ЧЕ стал концом!
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СашкаГуров
1481146845
авыа апвп вп п пва
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Serjoga
1481146953
Такого равнодушия я не видел с момента чемпионата мира по футболу в Бразилии, извиняюсь с Евро во Франции! Позорище! Хоть я и переживал за них!
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Небесная
1481147251
чуда не произошло
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cska-62
1481147278
Записки на салтфетке: 07.12.2016, Лондон, 22:45. Худшие условия для матча. Судья – Николло Риццоли, у «шпор» - сильнейший состав, у ЦСКА – в нападении Траоре, а не Чалов, на правом фланге обороны Набабкин без игровой практики, ибо Фернандес травмирован. Тайм первый. Блин… Ну не первый же год вместе играют Щенников и Миланов, чтобы научиться не мешать друг другу при ключевой фазе атаки по левому флангу! 7 минута. Деле Али прощает ЦСКА. Атаку «шпоры» провели отлично, в верховой борьбе у Набабкина шансов не было, ибо он проиграл позицию. 10 минута. Удар Сона Акинфеев парировал… «Не у Пронькиных»! 13 минута. Ещё более опасный удар Эриксона! Акинфеев на месте! 14 минута. Акинфеев перекрывает Кейну путь для удара в створ ворот. И делает это аккуратно, без нарушения правил. 25 минута. Деле Али выходит один на один с Акинфеевым. Бьёт в упор, не очень сильно. Акинфеев играючи принимает такой удар! Браво, Игорь! 29 минута. Штрафной в сторону ворот ЦСКА. Эриксон делает умную передачу низом на дальнюю штангу. Акинфеев прочитал момент и снял мяч с ноги соперника. 32 минута. ЦСКА впервые применяет прессинг на чужой половине поля. «Шпоры» ошибаются и выбивают мяч в аут. И следует расплата после дальней передачи Натхо! 33 минута. Натхо-Тошич-Дзагоев! Блестящий гол в три касания с первого же голевого момента! 36 минута. Ну, с острого угла пробить Акинфеева пробить практически невозможно! 38 минута. Пушечный удар Деле Али в девятку! Гол! Тут Акинфеев не при чём. Набабкин опять проиграл позицию. 43 минута. Острая контратака ЦСКА. Отлично мяч под удар Миланову выложил Тошич. Жаль, что Миланов пробил бесхитростно. 45 минута. Гарри Кейн завершает атаку. 2:1. Передача ему была сделана с фланга Набабкина, который не просто потерял позицию, а просто бросил свой фланг, надеясь на положение вне игры. Пусть злопыхатели считают пропущенные мячи Акинфеева в Лиге Чемпионов сколько угодно, но если бы не его игра в первом тайме, то счёт был бы просто РАЗГРОМНЫМ! В двух пропущенных мячах его вины нет вообще, шансов спасти ворота не было никаких. Хотелось бы отметить, что пусть неуклюже и без особого эффекта, но Траоре весь тайм двигался и боролся за мяч. В отличии от матчей РФПЛ, где он просто бездельничает и ждёт «паса-конфетку». Тайм второй. Чалов заменил Головина с 46 минуты. Я бы ещё поменял Траоре на Страндберга. Но, увы… 48 минута. Акинфеев опережает Деле Али и забираем мяч. Игорь опять прочитал момент. 49 минута. Аналогичная ситуация, только жертвой Акинфеева стал Сон. 54 минута. Кейн шутник! Попытался Акинфееву забросить «мяч за шиворот». Гарри, уймись! И не читай «жёлтой прессы»… 57 минута. Натхо делает увелирную передачу вперёд на Миланова… Эх, техника подвела болгарина… Момент был просто голевым! 61 минута. У «шпор» Сона меняет Нкуду, очень техничный игрок. 62 минута. Кейн выигрывает верховую дуэль у защитников ЦСКА, но бьёт выше перекладины. 64 минута. Штрафной в ворота ЦСКА. Бьёт Кейн. Акинфеев играючи принимает мяч. Гарри, не читай ты «жёлтой прессы»! 65 минута. Нкуду «скержаковил»… 66 минута. Нкуду исправился и сделал точный на голову партнёра навес с левого фланга. 68 минута. Нкуду делает острый прострел. Центральные защитники справляются. 70 минута. Деле Али «скержаковил». Похоже, что устал. 70 минута. Гордюшенко меняет Тошича. 72 минута. После удара Чалова рикошет… Но лишь угловой… Не повезло Фёдору. 74 минута. Риццолли даёт «шпорам» перебить запоротый ими штрафной… Акинфеев на месте. 75 минута. Удару Кейна и игре Акинфеева аплодируют трибуны. Оба сыграли выше всяких похвал! 77 минута. Траоре получает, наконец, пас-конфетку… И не реализовывает момент. 78 минута. Деле Али делает счёт 3:1. Акинфеев парировал удар в упор, но … несчастный случай… И мяч в воротах… 79 минута. Выходит, наконец, Страндберг вместо Траоре. Не поздновато??? Им с Чаловым за 10-15 минут игры ТРИ МЯЧА ЗАБИТЬ НАДО, Я ПОЛАГАЮ??? Для выхода в Лигу Европы… 83 минутаю. «Шпоры» меняют Кейна. «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить». Но «желтую прессу» он читать теперь, наверное, не будет, и пробовать переиграть Акинфеева по-простенькому тоже… 86 минута. Игра успокоилась. Попытка Чалова и Страндберга организовать прессинг на чужой половине поля не удалась. Никто из партнёров их не поддержал. Да и какой смысл, матч проигран. Эту пару нападающих нужно было выпускать с первых минут матча! Чалов и Страндберг до конца матча боролись за мяч. В отсутствии желания играть их не упрекнёшь. Но уже без поддержки игроков середины поля. Завершает матч слегка неточный удар Натхо после комбинации, начатой Чаловым. Звучит финальный свисток. Выводы: Лучшими в ЦСКА были, безусловно, Акинфеев и Натхо. Несколько раз удачно сыграли Дзагоев и Тошич. Все грехи первого тайма на Набабкина я бы вешать не стал. Он МЕСЯЦАМИ был без игровой практики и сразу в основу, и на «Уэмбли»! Почему бы ему до этого было не давать игрового времени, как это делают нормальные тренеры, желающие иметь дееспособную скамейку запасных? Или выпустить Игнашевича, а Алексей Березуцкого на фланг? Ну, а зачем было держать на поле 79 минут Траоре, вообще объяснению не поддаётся. Пусть он в первом тайме и не филонил, как обычно, но игра у него всё равно не получалась… «Шпоры» - это же не «Урал», и не «Оренбург»…
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polt
1481147546
Боже мой! Какая разница в технике владения мячом! Пропасть. И это наши чемпионы. Размазали не напрягаясь.
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alex1951
1481148690
Над ЦСКА совершен половой акт в извращенной форме! Мало того,так еще и Акинфеев оказался Онанистом (третий гол)! Всех нах!
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нейтральныйкакникто
1481152517
Березуцких с Тошичем на пенсию , Траоре в Монако , Слуцкому -Прощай , и вперёд с новым тренером к обновлениютактики и команды , да , ещё бы Гинер ушёл
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APchelov
1481152975
Столько дифирамбов поют этим московским клубам, а кроме позора и безхребетности ничего в Европе от них не видно
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