Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Тоттенхэму» и покинул еврокубки

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев открыл счет на 33-й минуте, через шесть минут равновесие восстановил Деле Алли, в концовке первого тайма тайма Гарри Кейн вывел хозяев вперед, а окончательный результат установил своим автоголом Игорь Акинфеев.

Таким образом, лондонцы вышли в 1/16 Лиги Европы, а ЦСКА завершил свой еврокубковый сезон.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 6-й тур

Тоттенхэм (Англия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзагоев, 33; 1:1 – Алли, 39; 2:1 – Кейн, 45; 3:1 – Акинфеев, 78 (в свои ворота).

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма (Алдервейрелд, 68), Эриксен, Алли, Сон (Н'Куду, 61), Кейн (Онома, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин (Чалов, 46), Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 71), Траоре (Страндберг, 79).

Предупреждения: нет – Щенников, 31; В. Березуцкий, 63.

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