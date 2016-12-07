Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по итогам матчей 17-го тура РФПЛ. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч рублей.

«По матчу ЦСКА — «Урал», за использование пиротехники болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также за демонстрацию болельщиками армейцев двух несогласованных баннеров клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» — «Рубин», болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» бросали снежки в игроков соперника, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Также спартаковские болельщики вывесили баннер с ненормативной лексикой, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.