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ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч

7 декабря 2016, 16:53
5

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по итогам матчей 17-го тура РФПЛ. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч рублей.

«По матчу ЦСКА — «Урал», за использование пиротехники болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также за демонстрацию болельщиками армейцев двух несогласованных баннеров клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» — «Рубин», болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» бросали снежки в игроков соперника, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Также спартаковские болельщики вывесили баннер с ненормативной лексикой, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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ВoВ
1481120445
вывесили баннер с ненормативной лексикой использовали пиротехнику Не дают людям спокойно приходить и наслаждаться футболом! Хотя сам был на этом матче)
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Тraumtanzеr
1481121317
Да ладно вам, дыма не было почти.
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Bobafett
1481123247
ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч! Бомбардир, ты математик, в итоге 270 тонн на двоих вышло!
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Par Mezan
1481150354
Для начала все штрафы надо повысить в 10 раз. При рецидиве - ещё в 10 раз. И так до полного удовлетворения и наведения порядка.
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