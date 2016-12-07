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Последний матч ЦСКА в Лиге чемпионов и под руководством Слуцкого

7 декабря 2016, 21:27
23

В среду, 7 декабря, пройдет не только последний матч ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого, но армейцы также завершат свое выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне. ЦСКА отправится в Лондон, где встретится с «Тоттенхэмом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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sochi-2013
1481095326
По Матч-ТВ проскочила информация, что Слуцкий может оказаться в Краснодаре. Надеюсь, что Галицкий этого не знает.
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Gullit 76
1481096921
Надо набирать очки, португалы догоняют - 4 лучше 3.
Ответить
LIZA1998
1481097223
только победа
Ответить
АЛЕКС 58
1481097856
Неужели нельзя на время Евро кубков отложить внутренние разборки!?Им поддержка нужна,как Ростову!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1481097900
как бы Лёню не журили, но с ним все равно связана целая эпоха! Команда должна сегодня выложиться по полной!
Ответить
Zeff
1481098204
Удачи ЦСКА и Акинфееву!
Ответить
bset
1481098368
Ждем чуда. Надеюсь, ради Слуцкого выложатся на 200%
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Par Mezan
1481099294
Ну, армейцы, вариантов нет - только победа, как бонус стране, и прощальный подарок тренеру... Удачи!!!
Ответить
vitaliy777
1481107805
Удачи Слуцкому, хороший тренер, надеюсь останется в России.
Ответить
Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1481137761
давайте кони,не подкачайте!!! Леня заслужил уйти со щитом,а не на щите!!! удачи одному из великих тренеров!!!
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