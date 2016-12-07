Последний матч ЦСКА в Лиге чемпионов и под руководством Слуцкого

В среду, 7 декабря, пройдет не только последний матч ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого, но армейцы также завершат свое выступление в Лиге чемпионов в этом сезоне. ЦСКА отправится в Лондон, где встретится с «Тоттенхэмом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!