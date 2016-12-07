«Боруссия» Менхенгладбах переключает внимание на Бундеслигу

Спортивный директор «Боруссии» Менхенгладбах Макс Эберль после крупного поражения от «Барселоны» призвал своих футболистов сосредоточиться на матчах Бундеслиги.

«Сейчас важно сосредоточиться на предстоящих матчах в Бундеслиге. Надо забыть об этом результате как можно быстрее и начать набирать очки в чемпионате Германии», – считает Эберль.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Боруссия» завершился со счетом 4:0. Менхенгладбахцы закончили турнир на третей строчке в группе С. Весной они продолжат выступление в Лиге Европы.