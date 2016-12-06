Мутко знает, что Слуцкий в ближайшее время расскажет о своих планах

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. По словам функционера, в ближайшее время специалист расскажет о своих дальнейших планах.

«Это выбор самого Леонида Викторовича. Бывает, тренеры в карьере несколько меняют свой жизненный путь. Я знаю, что в ближайшее время он свои планы расскажет, и будет понятно, что он хочет «подсобрать» свои знания, опыт, хочет получить какой-то другой вызов», – сказал Мутко.

Напомним, Слуцкий объявил, что покинет должность рулевого ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом».