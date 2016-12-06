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  • Слуцкий: «Результат матча с «Тоттенхэмом» не может повлиять на мое решение»

Слуцкий: «Результат матча с «Тоттенхэмом» не может повлиять на мое решение»

6 декабря 2016, 22:18
10

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из команды, заявил, что уже определился со своими дальнейшими планами, а также сказал, что результат матча с «Тоттенхэмом» не повлияет на его решение уйти из стана армейцев.

«Результат завтрашнего матча не может повлиять на мое решение. Каково будет выводить команду на игру в последний раз? Завтра испытаю эти чувства и поделюсь с вами. Почему объявил об отставке до матча с «Тоттенхэмом»? После игры не будет времени поговорить с футболистами, поэтому я уже пообщался с ними. Поэтому решили и объявить об этом сегодня. Дальнейшие планы у меня есть, но есть поговорка: «Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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per4ik_aye
1481052814
видимо сватается в англию
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ufos73
1481053192
Русский Маур решил не отставать от португальского, теперь каждый год новый клуб! )))
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prtcs
1481061003
УДАЧИ!!!
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Котфеееее
1481061516
Успехов
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Василий Зенитов
1481063745
успехов Леониду Викторовичу
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семёнычев
1481065399
хотелось бы, чтобы ваше решение и последний выход в качестве тренера ПОВЛИЯЛ НА РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА.....причём положительно повлиял.... там в Лиге явно не хватает ЧЕТВЁРТОГО!!!!!
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maygli
1481065798
пиз-дёж полнейший от Слуцкоко. Его ошибка в том. что он затянул с приходом в клуб молодежи, выжимая всё до последнего из стариков. И всё из-за мягкотелости. Команду он создал классную, но смену не подготовил. Он уходит вместе с командой, вместе с легендой которую сделал. Впереди ЦСКА ждут спады и взлёты. От ФНЛ никто не застрахован. :-))) Успехов.
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Nesterenko
1481069814
Игроки должны отдать все силы против Тоттенхэма, подарить последнюю победу тренеру.
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АЛЕКС 58
1481085952
ЦСКА! Не вешать нос! Брать пример с Ростова!
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