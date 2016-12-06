Слуцкий: «Результат матча с «Тоттенхэмом» не может повлиять на мое решение»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из команды, заявил, что уже определился со своими дальнейшими планами, а также сказал, что результат матча с «Тоттенхэмом» не повлияет на его решение уйти из стана армейцев.

«Результат завтрашнего матча не может повлиять на мое решение. Каково будет выводить команду на игру в последний раз? Завтра испытаю эти чувства и поделюсь с вами. Почему объявил об отставке до матча с «Тоттенхэмом»? После игры не будет времени поговорить с футболистами, поэтому я уже пообщался с ними. Поэтому решили и объявить об этом сегодня. Дальнейшие планы у меня есть, но есть поговорка: «Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах», – сказал Слуцкий.