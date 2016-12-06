Головин рассказал о вкладе Слуцкого в его карьеру

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил разочарование в связи с уходом с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, специалист объявил о том, что покинет клуб после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

– Какую роль сыграл Слуцкий в вашей карьере?

– Очень жаль, что Леонид Викторович покидает свой пост. Он очень много для меня сделал, доверил мне, и очень жаль, что это произойдет.

– Будете ли играть за тренера, который сделал вас игроком основы?

– Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.