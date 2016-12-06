Карпин: «Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска!»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал уход с должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также заявил, что по-прежнему не готов возглавлять армейцев.

«Понятно, что Гончаренко в ЦСКА выполнял функции второго тренера. Но он уже работал главным тренером в разных командах и понимает, что это такое. Пусть он и был ассистентом, но игроки ЦСКА будут воспринимать его как главного тренера. Перезагрузка может быть и при Гончаренко. Да, он в ЦСКА полгода был, но затем ушел. Новые требования, наверное, будут, не такие, как у Слуцкого. С одной стороны, это хорошо, что игроки ЦСКА его знают. С другой – плохо, поскольку может не быть встряски для клуба в целом. Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска, и не только в клубе! Но мои слова о том, что я туда не пойду, по-прежнему актуальны. И согласен, что ЦСКА вряд ли на это пойдет», – сказал Карпин в эфире программы «8-16».