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  • Карпин: «Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска!»

Карпин: «Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска!»

6 декабря 2016, 21:11
31

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал уход с должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также заявил, что по-прежнему не готов возглавлять армейцев.

«Понятно, что Гончаренко в ЦСКА выполнял функции второго тренера. Но он уже работал главным тренером в разных командах и понимает, что это такое. Пусть он и был ассистентом, но игроки ЦСКА будут воспринимать его как главного тренера. Перезагрузка может быть и при Гончаренко. Да, он в ЦСКА полгода был, но затем ушел. Новые требования, наверное, будут, не такие, как у Слуцкого. С одной стороны, это хорошо, что игроки ЦСКА его знают. С другой – плохо, поскольку может не быть встряски для клуба в целом. Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска, и не только в клубе! Но мои слова о том, что я туда не пойду, по-прежнему актуальны. И согласен, что ЦСКА вряд ли на это пойдет», – сказал Карпин в эфире программы «8-16».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Карпин Валерий
Комментарии (31)
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VVM1964
1481049158
У БОЛЕЛЬЩИКОВ БЫЛ БЫ РАЗРЫВ СЕРДЦА
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Snek
1481050814
Нет уж, сбереги нас всевышний от таких встрясок, сердце не выдержит
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XaXatyn
1481051032
Болельщики ЦСКА этого бы не пережили )
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mihail200606
1481051537
карпелло хитро, как ему показалось, зондирует почву...
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narkozanos
1481051741
Свином ебале не место в конюшне
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Lesha VV
1481052812
Валера, не надо. Занимайся своим делом.
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Serhio1010
1481056666
Валера пьяный по ходу))))))
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MichelWB
1481057771
...Если б я имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б неверно помер. ... Ну, в общем, как то так.
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VikNMar
1481058915
Если бы ..... Карпин пришел в ЦСКА - это была бы прямая дорога в ФНЛ и дальше вниз , до первенства Московского военного округа ..........
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cska-62
1481062327
"Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска..., что сначала вылетели бы в ФНЛ, а потом и из ФНЛ... И опыт у меня уже имеется!" - добавил Карпин в кулуарах.
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