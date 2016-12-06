Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в уходящем году

Хавбек «Спартака» Квинси Промес выразил благодарность болельщикам, поддерживавшим красно-белых в течение нынешнего календарного года. Напомним, подопечные Массимо Карреры стали чемпионами осенней части первенства, набрав 40 очков в 17-ти встречах. В активе ближайшего преследователя – «Зенита» – на пять баллов меньше. В последнем матче года спартаковцы на своем стадионе переиграли «Рубин» (2:1), а сам голландец отметился забитым мячом и заработал удаление.

«Спасибо всем болельщикам за удивительную поддержку в этом году», – написал Промес на своей странице в Instagram.