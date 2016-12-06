Глушаков – о своем голе «Рубину»: «Да, да, да, как всегда по воробьям»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков с юмором прокомментировал мяч, забитый им в ворота «Рубина» (2:1) во встрече 17-го тура РФПЛ. Напомним, игрок красно-белых оказался первым на подборе в районе линии штрафной и ударом сходу при помощи незначительного рикошета от бедра защитника казанцев поразил левый от Сергея Рыжикова угол ворот. Примечательно, что подобный гол полузащитник забил «Амкару» в игре 14-го тура.

«Да, да, да, как всегда по воробьям», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.