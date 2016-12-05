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  • Веденеев: «Рубин» может отобрать очки у «Спартака» и в Москве»

Веденеев: «Рубин» может отобрать очки у «Спартака» и в Москве»

5 декабря 2016, 10:31
8

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Рубин» способен будет отобрать очки у «Спартака» в сегодняшнем матче, который пройдет в Москве.

«Мне кажется, предугадать что-то с прогнозами сейчас невозможно. Погода способна вести такие коррективы, что мастерство отступит на второй план. К примеру, команда, которая изначально решит взять одно очко, получит в союзники и снег, и ветер, и звезд ночной полет, как в одной песне поется (смеется). Поскольку в плане настроя на игру и самоотверженности «Рубин» мало кому уступит, то отобрать два очка казанцы у «Спартака» могут и в Москве», – считает Веденеев.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (8)
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1bear
1480925128
...и может,и должен!!!
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nik55
1480927466
не каркай
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ribavadim
1480931986
Когда в хороший короткий пас играют те ребята, которые вспоминают квадраты по прошлым командам, ждите кучу подарков на поле. Даже на деревянном покрытие это умение перерастает в голы!!!
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ribavadim
1480932261
Веденеев играл за Зенит, вместе с Дмитриевым и компанией...Доктор Елизаров всегда симпатизировал команде Спартак!
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ribavadim
1480939336
Рубин может обыграть Спартак, но Рубин никогда не сможет играть как Спартак!
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vladimir-7
1480943146
Рубину нужно выигрывать и подниматься в турнирной таблице.
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Gullit 76
1480943459
Амкар, уфа победили, Рубину с его амбициями нужно побеждать.Жду интересного матча.
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