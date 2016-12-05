Веденеев: «Рубин» может отобрать очки у «Спартака» и в Москве»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Рубин» способен будет отобрать очки у «Спартака» в сегодняшнем матче, который пройдет в Москве.

«Мне кажется, предугадать что-то с прогнозами сейчас невозможно. Погода способна вести такие коррективы, что мастерство отступит на второй план. К примеру, команда, которая изначально решит взять одно очко, получит в союзники и снег, и ветер, и звезд ночной полет, как в одной песне поется (смеется). Поскольку в плане настроя на игру и самоотверженности «Рубин» мало кому уступит, то отобрать два очка казанцы у «Спартака» могут и в Москве», – считает Веденеев.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.