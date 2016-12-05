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Погба: «Всегда буду благодарен «Ювентусу»

5 декабря 2016, 08:54
1

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил внести ясность в свои слова о времени, которое он провел в «Ювентусе».

«Ювентус» является на данный момент самым важным клубом в моей карьере. И занимает в моем сердце особое место. Мне не нравится, что мои слова коверкают. Я благодарен этому клубу за то, что в нем я получил уверенность в себе и возможность раскрыться. Он сыграл решающую роль в моем профессиональном становлении.

Я всегда буду благодарен «Ювентусу». Благодаря болельщикам, клубу и городу я всегда чувствовать себя в Турине как дома. Здесь невероятная поддержка», – сказал Погба.

Напомним, Погба перешел в «Ювентус» летом 2012 и вернулся в «МЮ» спустя четыре года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (1)
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Gothic_Spirit
1480963121
ой не мажься уже продажная терпила
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