Погба: «Всегда буду благодарен «Ювентусу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил внести ясность в свои слова о времени, которое он провел в «Ювентусе».

«Ювентус» является на данный момент самым важным клубом в моей карьере. И занимает в моем сердце особое место. Мне не нравится, что мои слова коверкают. Я благодарен этому клубу за то, что в нем я получил уверенность в себе и возможность раскрыться. Он сыграл решающую роль в моем профессиональном становлении.

Я всегда буду благодарен «Ювентусу». Благодаря болельщикам, клубу и городу я всегда чувствовать себя в Турине как дома. Здесь невероятная поддержка», – сказал Погба.

Напомним, Погба перешел в «Ювентус» летом 2012 и вернулся в «МЮ» спустя четыре года.