Плясунов: «Деньги за Головина? Не хотел выглядеть как побирушка»

Детский футбольный тренер Александр Плясунов, который воспитал полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, был приглашен на церемонию вручения премии лучшему молодому игроку «Первая пятерка».

– ЦСКА или государство каким-то материальным образом отблагодарили вас за воспитание Головина?

– Абсолютно никак. Расскажу один случай. По нашей системе оплаты тренеров в спортшколе, если воспитанник поступает в школу Олимпийского резерва, которая находится в Новокузнецке, то тренер должен получить 50 процентов доплаты к окладу. У меня таких ребят было 10.

Когда я пришел с этим вопросом к своему товарищу, который устроил меня на работу, царствие ему небесное, он сказал мне: «Слушай, а что тебе еще надо? О тебе в газетах напишут, по телевизору покажут. Какие деньги? Иди работай. Нет денег. Бюджет-то у нас дотационный». Только потом я узнал, что он немножко слукавил. Деньги, оказывается, мне должны были выплатить из федерального бюджета, а не из регионального.

На своего покойного товарища я в любом случае не обижаюсь, ведь только благодаря ему я однажды получил эту работу.

– Знаете, что по регламенту вам и вашей школе полагается компенсация от ЦСКА как клуба, заключившего с Головиным первый профессиональный контракт?

– Нет, я, честно признаюсь, в финансовом смысле не боец. Благодарен, что меня взяли на работу и всегда боялся выглядеть как побирушка, который выпрашивает какие-то деньги. Главное, что я работаю и вижу плоды своего труда. Платят — хорошо, не платят — бог с вами. Конечно, я бы не отказался от этих денег, но сам хлопотать не умею, да и не хочу.