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  • Плясунов: «Деньги за Головина? Не хотел выглядеть как побирушка»

Плясунов: «Деньги за Головина? Не хотел выглядеть как побирушка»

5 декабря 2016, 07:55
7

Детский футбольный тренер Александр Плясунов, который воспитал полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, был приглашен на церемонию вручения премии лучшему молодому игроку «Первая пятерка».

– ЦСКА или государство каким-то материальным образом отблагодарили вас за воспитание Головина?

– Абсолютно никак. Расскажу один случай. По нашей системе оплаты тренеров в спортшколе, если воспитанник поступает в школу Олимпийского резерва, которая находится в Новокузнецке, то тренер должен получить 50 процентов доплаты к окладу. У меня таких ребят было 10.

Когда я пришел с этим вопросом к своему товарищу, который устроил меня на работу, царствие ему небесное, он сказал мне: «Слушай, а что тебе еще надо? О тебе в газетах напишут, по телевизору покажут. Какие деньги? Иди работай. Нет денег. Бюджет-то у нас дотационный». Только потом я узнал, что он немножко слукавил. Деньги, оказывается, мне должны были выплатить из федерального бюджета, а не из регионального.

На своего покойного товарища я в любом случае не обижаюсь, ведь только благодаря ему я однажды получил эту работу.

– Знаете, что по регламенту вам и вашей школе полагается компенсация от ЦСКА как клуба, заключившего с Головиным первый профессиональный контракт?

– Нет, я, честно признаюсь, в финансовом смысле не боец. Благодарен, что меня взяли на работу и всегда боялся выглядеть как побирушка, который выпрашивает какие-то деньги. Главное, что я работаю и вижу плоды своего труда. Платят — хорошо, не платят — бог с вами. Конечно, я бы не отказался от этих денег, но сам хлопотать не умею, да и не хочу.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (7)
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kara-mba
1480921546
Россия!!!
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Black Giz
1480922108
Печально. Какой-нибудь валенок из функционеров уже эти деньги распределил в свой карман.
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bset
1480922155
Тут уж от наглости зависит. Либо ты выпросишь деньги, либо они достанутся кому-то еще. Либо ты, либо тебя
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filosof sparty
1480922934
Простой мужик. С одной стороны хорошо, с другой СВОЁ надо брать!
Ответить
hodyrev
1480931483
Типичное отмывание денег,что сказать?Наверное только то что так будет всегда!)
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cska-62
1480936550
Это интервью в СМИ по УПК РФ - материал для доследственной проверки! Ну, а по результатам рассмотрения - либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении дела! Г-да Чайка и Бастрыкин! Перечитайте на досуге часть 2 статьи 144 УПК РФ! Так, ради спортивного интереса...
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yorgenbarenz
1480938671
Головин,глядя на это бл..ство,конечно же найдёт его и оставит на столе тренера стопочку в сантиметр высотой 5000-х рублей ?
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