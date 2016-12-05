Пранделли рассчитывает на январские трансферы

Главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли обсудил с президентом клуба возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.

«Я разговаривал с президентом клуба Питером Лимом. Он заверил меня, что мы сможем быть активными на трансферном рынке при соблюдении финансового Fair Play. Было принято решение придерживаться той линии, которую мы выработали с президентом», – рассказал Пранделли.

В текущем сезоне «Валенсия» после 14 туров в испанской Примере занимает 16-е место в турнирной таблице.