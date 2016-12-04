Семенов: «Терек» продолжает борьбу за Лигу Европы»

Защитник «Терека» Андрей Семенов остался разочарован игрой команды в матче с «Локомотивом» (0:2). По итогам 17-ти туров РФПЛ грозненцы располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.

– Разочарование, конечно, есть, но мы хорошо провели эти полгода. К сожалению, не получилось закончить первую часть чемпионата на мажорной ноте, но ничего, все в наших руках. Борьба за Лигу Европы продолжается.

– Какие-то особенные проблемы были у вашей команды или просто соперник был сильнее?

– Мы выложились на сто процентов, но «Локомотив» более качественно подошел к реализации своих моментов. А вот мы не создали ни одного голевого эпизода у ворот соперника.