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    Семенов: «Терек» продолжает борьбу за Лигу Европы»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов остался разочарован игрой команды в матче с «Локомотивом» (0:2). По итогам 17-ти туров РФПЛ грозненцы располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.

    – Разочарование, конечно, есть, но мы хорошо провели эти полгода. К сожалению, не получилось закончить первую часть чемпионата на мажорной ноте, но ничего, все в наших руках. Борьба за Лигу Европы продолжается.

    – Какие-то особенные проблемы были у вашей команды или просто соперник был сильнее?

    – Мы выложились на сто процентов, но «Локомотив» более качественно подошел к реализации своих моментов. А вот мы не создали ни одного голевого эпизода у ворот соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2016 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 декабря 2016, 18:49

      Борьбу надо вести в каждой игре а не через игру

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