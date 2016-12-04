Болельщики «Локомотива» – Самедову: «Прощай, московская дворняжка»

Болельщики «Локомотива» во время матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0) вывесили на трибунах баннер с оскорблением в адрес полузащитника железнодорожников Александра Самедова. На растянутом полотне фанаты написали: «Прощай, московская дворняжка».

Напомним, ранее Самедов после разговора с главным тренер красно-зеленых Юрием Семиным был переведен в дубль и не попал в заявку команды на игру с грозненским клубом. По информации СМИ, полузащитник близок к переходу в «Спартак».

Фото: l-oko.ru