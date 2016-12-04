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  • Болельщики «Локомотива» – Самедову: «Прощай, московская дворняжка»

Болельщики «Локомотива» – Самедову: «Прощай, московская дворняжка»

4 декабря 2016, 23:01
55

Болельщики «Локомотива» во время матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0) вывесили на трибунах баннер с оскорблением в адрес полузащитника железнодорожников Александра Самедова. На растянутом полотне фанаты написали: «Прощай, московская дворняжка».

Напомним, ранее Самедов после разговора с главным тренер красно-зеленых Юрием Семиным был переведен в дубль и не попал в заявку команды на игру с грозненским клубом. По информации СМИ, полузащитник близок к переходу в «Спартак».

Фото: l-oko.ru

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр
Комментарии (55)
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Челнинец
1480882226
Мда гнилые болельщики, еще что-то требуют от клуба, сначала уважайте каждого футболиста, Самедов многое сделал для Локомотива, забивал важнейшие голы и порой тащил на себе команду!
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Mr Abdullaev
1480882952
Ну и болельшикииииииииииии... То что сделал он так быстро забыли))
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VVM1964
1480883548
ГНУСНО И НИЗКО . НЕ ДУМАЮ , ЧТО ЭТО ЛИЦО ИСТИННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ .
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shurik45
1480884737
Ну это уж слишком . Интересно у них в голове есть что-нибудь,кроме дерьма?
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Zly
1480888724
Мда...Самедов играл душой за Локо и выкладывался всегда, где не могли забить нападающие всегда был Самедов и такое отношение...где человеческое спасибо???Обидно за Самедова
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Munez89
1480890100
Да ладно вам, на идиотов обращать внимание, да хуй с ними, Самедов везде старался, Самедов молодец! Спасибо тебе за Локо!!!
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Forge
1480893805
Не благодарные....
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CSKA75875
1480898777
Не красиво так прощаться... Он столько сезонов был лидером команды(
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Аналитик г.Северск
1480910341
Все верно написали ...
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sergey_86-76
1480910452
сами себе диагноз поставили. мне как болельщику ЛОКО тоже обидно, что лидер уходит в стан врага, но оскорблять человека столько сделавшего для клуба, это мягко говоря не красиво.
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