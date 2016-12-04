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  • Ринат Билялетдинов: «За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит»

Ринат Билялетдинов: «За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит»

4 декабря 2016, 12:09
13

Российский специалист Ринат Билялетдинов назвал главных претендентов на чемпионство в РФПЛ. По его мнению, за золотые медали будут бороться «Спартак» и «Зенит».

– На кого ставите в чемпионской гонке?

– За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит».

– А ЦСКА?

– Не факт, что армейцы вообще попадут в тройку. Непонятная ситуация с тренером. Еременко дисквалифицирован, Дзагоевиз-за травм утратил кондиции, короткая скамейка. Кем играть-то? Команде нужна свежая кровь. Причем речь не о молодежи, отданной в аренду накануне сезона, а о качественном усилении опытными футболистами. Без них лидеров не догонишь. На данный момент «Краснодар» выглядит свежее и интереснее, чем ЦСКА. Полагаю, удержится в пятерке и «Терек».

– В «Ростов» не верите?

– Здесь многое зависит от матча с ПСВ. Думаю, «Ростов» не проиграет. В клубе понимают, что второго шанса пробиться в плей-офф Лиги Европы может не быть еще долго, а в Голландии устроит даже ничья. Но бороться на два фронта тяжело. Тем более у соперников отношение к «Ростову» теперь совершенно другое, его хорошо изучили. И тут на первый план выходит уже не командная игра, а индивидуальное мастерство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ростов Билялетдинов Ринат
Комментарии (13)
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Зарема лис
1480844762
Уже 3 очка от зени!
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Gullit 76
1480845141
Уверен за золото ещё и краснодар с ростовом борются.Только зависит это будет во многом от усиления(ростов,цска)и желание биться за тренера.
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АЛЕКС 58
1480845859
КАКОЙ ТЫ СПЕЦИАЛИСТ!?
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Argon
1480849988
Еще один пенсионер-теоретик. Или как их теперь называют на Матч ТВ?
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КЛЕОПАТРА
1480852037
только ЗЕНИТ,только Питер!!!
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Kollljan
1480854573
Думаю, что за золото будут бороться ЦСКА и Зенит. Спартак отвалится.
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kostjan 58
1480856394
бороться будут многие а чемпионом станет как обычно...печально все это(((.
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