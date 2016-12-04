Ринат Билялетдинов: «За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит»

Российский специалист Ринат Билялетдинов назвал главных претендентов на чемпионство в РФПЛ. По его мнению, за золотые медали будут бороться «Спартак» и «Зенит».

– На кого ставите в чемпионской гонке?

– За золото будут бороться «Спартак» и «Зенит».

– А ЦСКА?

– Не факт, что армейцы вообще попадут в тройку. Непонятная ситуация с тренером. Еременко дисквалифицирован, Дзагоевиз-за травм утратил кондиции, короткая скамейка. Кем играть-то? Команде нужна свежая кровь. Причем речь не о молодежи, отданной в аренду накануне сезона, а о качественном усилении опытными футболистами. Без них лидеров не догонишь. На данный момент «Краснодар» выглядит свежее и интереснее, чем ЦСКА. Полагаю, удержится в пятерке и «Терек».

– В «Ростов» не верите?

– Здесь многое зависит от матча с ПСВ. Думаю, «Ростов» не проиграет. В клубе понимают, что второго шанса пробиться в плей-офф Лиги Европы может не быть еще долго, а в Голландии устроит даже ничья. Но бороться на два фронта тяжело. Тем более у соперников отношение к «Ростову» теперь совершенно другое, его хорошо изучили. И тут на первый план выходит уже не командная игра, а индивидуальное мастерство.