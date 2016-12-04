Серия А. «Лацио» и «Рома» определят сильнейший клуб Рима

В рамках 15-го тура Серии А состоится римское дерби, в котором «Лацио» примет «Рому». «Волки» перед очным противостоянием идут на второй строчке турнирной таблицы, а «орлы» расположились на четвертой позиции.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. Не пропустите!