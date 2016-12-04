АПЛ. «Борнмут» вырвал победу над «Ливерпулем», уступая в два мяча

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуля», ведя по ходу игры с комфортным преимуществом в два мяча, не сумел одержать победу над «Борнмутом» и проиграл – 3:4.

После данного результата гости, имея в активе 30 очков, остались на третьем месте в турнирной таблице. Хозяева же занесли в актив 18-й балл и поднялись на 10-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Борнмут – Ливерпуль – 4:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мане, 20; 0:2 – Ориги, 22; 1:2 – Уилсон, 56 (с пенальти); 1:3 – Джан, 64; 2:3 – Фрейзер, 76; 3:3 – Кук, 79; 4:3 – Аке, 90+3.

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