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  • Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

3 декабря 2016, 21:47
6

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, может продолжить футбольную карьеру. Об этом сообщил его отец.

«Мой сын постепенно идет на поправку. Он перенес операцию на ноге. Врачи полагают, что мой сын сможет снова играть в футбол. Благодарю всех за молитвы», – сказал Хелам Мариньо Зампьер.

Еще два выживших футболиста из-за полученных травм больше не смогут играть в футбол на профессиональном уровне. Напомним, трагедия, в результате которой погиб 71 человек, произошла 29 ноября.

Источник: Mirror.co.uk
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (6)
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alexidj
1480791000
здоровья!
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Аристократ Олжик
1480792150
Игроку конечно здоровья, но я не вижу смысла, после такой трагедии, продолжать карьеру . . . сколько мужества надобно, чтобы вновь заставить себя сесть в самолет, а без перелетов, играть можно разве что за клуб из 4-5 дивизиона, у которого лишь региональные матчи и кубки . . . где в соперниках команды, к которым "пешком" можно ходить
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alp
1480799739
не сможет, парни... футбол, это перелеты, а я не представляю, как после такого Нето сможет подняться на самолет... не дай Бог никому попасть в такую передрягу..... всем здоровья.
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ivanthebest
1480803617
Если так, то это будет настоящим чудом и подвигом человека, переживший такое.
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