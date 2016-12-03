Один из трех выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить карьеру футболиста

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший после авиакатастрофы в Колумбии, может продолжить футбольную карьеру. Об этом сообщил его отец.

«Мой сын постепенно идет на поправку. Он перенес операцию на ноге. Врачи полагают, что мой сын сможет снова играть в футбол. Благодарю всех за молитвы», – сказал Хелам Мариньо Зампьер.

Еще два выживших футболиста из-за полученных травм больше не смогут играть в футбол на профессиональном уровне. Напомним, трагедия, в результате которой погиб 71 человек, произошла 29 ноября.