Покеттино: «После «Челси» нам нужна была крупная победа»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил результат матча 14-го тура АПЛ против «Суонси» (5:0). В прошлом туре «шпоры» проиграли «Челси» со счетом 1:2.

«Думаю, мы полностью заслужили этот результат. Мы доминировали и играли хорошо. Соперники не били по воротам и не создавали моментов.

Это было отличное выступление. Я счастлив. Нам нужна была крупная победа после «Челси». Не сказал бы, что это был наш лучший матч в сезоне – против «Манчестер Сити» мы играли лучше. Важно находиться поближе к вершине таблицы», – сказал Покеттино.

После 14 туров лондонцы находятся на пятом месте с 27 очками в активе.