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  • Зидан: «Не знаю, справедлив ли результат, но он такой, какой есть. У этой ничьи вкус победы»

Зидан: «Не знаю, справедлив ли результат, но он такой, какой есть. У этой ничьи вкус победы»

3 декабря 2016, 20:49
5

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 14-го тура Примеры против «Барселоны» (1:1). Мадридцы сравняли счет на последних минутах благодаря Серхио Рамосу, забившему после передачи Луки Модрича.

«Я не знаю, справедлив ли этот результат, но он такой, какой есть. Этим вечером нужно снова сказать про сердце команды. Мы добыли ничью.

Серхио никогда не сдается – это хорошо для нас.

Коллективная работа была хороша, в том числе и от Криштиану и Карима. Мы не прессинговали много, но работу я отметил.

Я выпустил Каземиро, чтобы добавить свежести и чтобы Матео и Лука могли играть выше.

Здесь трудно брать очки, но мы сделали это благодаря характеру. У этой ничьи вкус победы. Мы можем быть довольны», – сказал Зидан.

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Реал Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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ЖОРРО
1480787718
Молодцы!))
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Gullit 76
1480788388
Гей с большими деньгами возьмёт золотой.
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Аскорбин
1480788555
Лысый да вы еле отскочили.
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Поль
1480792704
Почему перевод реплик Зидана и Венгера всегда какой-то гугловский?! Или они идиоты?!
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