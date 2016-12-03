Канделаки заявила, что в преддверии ЧМ-2018 о Черчесове будет снят большой фильм

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что в преддверии чемпионата мира-2018 возглавляемый ею телеканал снимет большой фильм о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Мы первыми сняли фильм о Леониде Слуцком. Сейчас уговорили Станислава Черчесова. Будем его снимать, чтобы к чемпионату мира-2018 вышел большой фильм. Хочется знать, чем живет человек, от которого зависит результат нашей сборной на чемпионате мира по футболу.

– Возможно, про него стоит снять сериал?

– Заявок на реалити-шоу или сериалы, связанные с чемпионатом мира по футболу, очень много. Но мы же не дотационный канал. При том, что мы учитываем нашу миссию, социальную значимость, у нас абсолютно четкая бизнес-логика: мы не можем делать то, в чем мы не видим коммерческой эффективности.