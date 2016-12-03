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  • Канделаки заявила, что в преддверии ЧМ-2018 о Черчесове будет снят большой фильм

Канделаки заявила, что в преддверии ЧМ-2018 о Черчесове будет снят большой фильм

3 декабря 2016, 18:23
3

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что в преддверии чемпионата мира-2018 возглавляемый ею телеканал снимет большой фильм о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Мы первыми сняли фильм о Леониде Слуцком. Сейчас уговорили Станислава Черчесова. Будем его снимать, чтобы к чемпионату мира-2018 вышел большой фильм. Хочется знать, чем живет человек, от которого зависит результат нашей сборной на чемпионате мира по футболу.

– Возможно, про него стоит снять сериал?

– Заявок на реалити-шоу или сериалы, связанные с чемпионатом мира по футболу, очень много. Но мы же не дотационный канал. При том, что мы учитываем нашу миссию, социальную значимость, у нас абсолютно четкая бизнес-логика: мы не можем делать то, в чем мы не видим коммерческой эффективности.

Источник: ТАСС
Россия Россия Черчесов Станислав Канделаки Тина
Комментарии (3)
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Icehammer
1480779838
Снимать надо о Бердыеве, а не о тех кто ничего не показал
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Аскорбин
1480779992
Любят у нас в преддверии чемпионата фильмы о тренерах снимать.Только после грустно становится.
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Gullit 76
1480789571
Кому это нужно? О Слуцком не смотрел и о Черчесове не буду.После чемп мира снимать надо, тогда сразу ясно будет - снимать или пинками гнать.
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